Le rapport qui tue : en France, jusqu’à 13 ans d’espérance de vie en moins pour les plus pauvres.

L’argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, mais il permet quand même de vivre plus longtemps.

Une étude explosive de l’Insee, datée du 15 décembre, lève en effet le voile sur les différences d’espérance de vie liées au niveau de richesse, sur la période 2020-2024 (par rapport à la période 2012-2016). Accrochez votre ceinture, les chiffres sont effrayants…

Notamment concernant le gouffre quant à l’espérance de vie à la naissance entre les 5 % les Français au niveau de vie le plus élevé (plus de 6 247 euros mensuels), et les 5 % de Français au niveau de vie le plus faible (moins de 497 euros) : en huit ans seulement, cet écart est passé de 8,3 ans à 8,7 ans pour les femmes, et de 12,7 ans à 13 ans pour les hommes. Treize années à vivre en plus pour les hommes les plus riches, treize années à vivre en moins pour les plus pauvres... Concrètement : les femmes les plus riches peuvent espérer vivre jusqu’à 88,7 ans, contre 80,1 ans pour les plus pauvres. Et c’est encore pire chez les hommes, donc : 85 ans pour les hommes les plus riches, 72 ans pour les plus pauvres.

Treize années d’espérance de vie en moins pour les 5 % des Français les plus pauvres.

Pourquoi un tel écart ?

Première piste, conjoncturelle : le Covid. Alors que les cadres pouvaient télétravailler, les fameuses travailleuses et travailleurs essentiels, les soignantes, les aides à domiciles, les caissières, les livreurs, toutes celles et